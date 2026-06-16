Eigentlich sollen die Trinkpausen bei der WM für Abkühlung sorgen. Stattdessen erhitzen sie viele Gemüter. Was spricht dafür, was dagegen?
Die Trinkpause kam Julian Nagelsmann im Spiel gegen Curaçao gerade recht. Nach dem überraschenden Ausgleich des Außenseiters nutzte der Fußball-Bundestrainer die Unterbrechung, um sein Team neu zu ordnen. Mit Erfolg, denn bis zur Pause hatte die DFB-Elf auf 3:1 gestellt. „Da war die Trinkpause tatsächlich gut, um einfach Dinge auf der Tafel zu zeigen“, berichtete der DFB-Coach anschließend.