WM 2026: Niederlande dreht auf – Klarer Sieg gegen Schweden

Gehört Oranje jetzt doch wieder zu den Favoriten dieser WM? Gegen Schweden zeigen die Niederländer eine deutliche Leistungssteigerung. Tausende Fans feiern schon vor dem Anpfiff.
Die niederländische Nationalmannschaft hat den schwachen Start in die Fußball-WM vergessen gemacht und wieder beste Aussichten auf die K.-o.-Runde. Die Oranje-Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman gewann in Houston mit 5:1 (2:0) gegen das zum Auftakt starke Schweden und zog in der Gruppe F an den Skandinaviern vorbei auf Platz eins.