WM 2026: Neuerung bei Nationalhymne – Ersatzspieler stehen auf Platz

Die Startelf auf dem Platz, die Ersatzspieler samt Trainerteam am Rand - das ist das gewohnte Bild vor Länderspielen. Bei der anstehenden WM wird es anders aussehen.
Bei der WM werden erstmals auch die Ersatzspieler bei der üblichen Zeremonie vor dem Anpfiff mit auf dem Platz stehen. „Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann“, gab die FIFA eine Woche vor dem Start in das Turnier bekannt.