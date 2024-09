WM 2026: Nagelsmanns Masterplan: WM-Elf frühzeitig spielen lassen

2 Der Bundestrainer kündigte an, dass es keine großen Kader-Umbrüche geben werde. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Noch scheint die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko recht weit weg. Nicht aber für Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer spricht über seinen «Masterplan» für das große Titelziel.











Köln - Die Nationalspieler, die für die kommenden Länderspiele im Oktober und November nominiert werden, dürfen sich große Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM 2026 machen. Der Hauptteil des "Masterplans" bis zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada sei, "jetzt eine Elf zu finden mit fünf, sechs top Einwechselspielern, die auch die WM spielen können", bekräftigte Bundestrainer Julian Nagelsmann während eines Gesprächs auf der Messe "Digital X" in Köln.