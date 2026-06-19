WM 2026: Liveticker war schneller – Kongo-Fans jubeln schon vor Tor bei Public Viewing

Die Demokratische Republik Kongo hat in seinem ersten Spiel mit dem 1:1 gegen Portugal überrascht. Der Treffer wurde von den Fans frenetisch gefeiert – von manchen sogar etwas früher.

Viele Fußballfans kennen die Situation. Man schaut sich das Spiel seiner Lieblingsmannschaft auf dem Fernseher oder in einer Kneipe an – und plötzlich bahnt sich von irgendwoher ein Jubel oder Verzweiflungsschrei seinen Weg in die Ohrmuschel. Dabei ist vor den eigenen Augen doch noch gar nichts passiert! Die Verbindung ist mal wieder langsamer als beim Rest in der näheren Umgebung. Man weiß also schon, dass in den nächsten Sekunden ein Tor oder Gegentor fallen wird – was durchaus nervig sein kann.

Ungläubiger Blick auf das Smartphone

Dieses erste WM-Tor überhaupt für die Demokratische Republik Kongo löste bei den Fans natürlich ekstatischen Jubel aus – und sorgte auch für einen kleinen viralen Hit. Auf einem Video in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie die Anhänger des Kongo gemeinsam das Spiel schauen. Ganz vorne sitzt ein junger Mann, der plötzlich ungläubig auf sein Smartphone blickt. Dort wird im Liveticker bereits der Ausgleich angezeigt, während es auf dem TV noch 1:0 für Portugal steht. Völlig perplex rüttelt er an seinem Nebenmann und zeigt auf sein Handy.

Die beiden Fans können nicht an sich halten, springen bereits auf, während die Menschen hinter ihnen noch gebannt auf den Bildschirm starren. Sekunden später explodiert der Raum vor Freude über das erste Tor Kongos bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. In diesem Fall hat der Wissensvorsprung des Duos in der ersten Reihe der Freude keinen Abbruch getan.

Nach dem Coup gegen Portugal geht es für Kongo in der Nacht zum Mittwoch gegen Kolumbien weiter. Anstoß ist um 4 Uhr MEZ. Ob es auch dann wieder was zu Jubeln gibt?