WM 2026: „Kein Photoshop“ – Ronaldo überrascht Teamkollegen

Der fünfmalige Weltfußballer macht bei seinen Teamkollegen mit seinem Fitnesszustand Eindruck - und ist nicht der einzige Altstar bei der Endrunde in Amerika.
Als Cristiano Ronaldo 2006 seine ersten WM-Spiele absolvierte, war die Fußball-Welt noch eine andere. Im deutschen Tor stand Jens Lehmann, im Endspiel Zinedine Zidane, am Ende streckte Italiens Kapitän Fabio Cannavaro den Pokal in die Höhe. Inzwischen, 20 Jahre später, haben sie alle ihre Karrieren längst beendet. Ronaldo aber spielt und spielt und spielt. Der 41-Jährige steht vor seiner sechsten Weltmeisterschaft, bei der er seine eigenen Bestmarken weiter in die Höhe schrauben wird.