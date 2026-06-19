WM 2026: „Jeder konnte hören, wie der Knochen brach“ - Verletzungsdrama um Kanadier Koné

Die 6:0-Gala von Kanada gegen Katar bei der WM rückte aufgrund der schweren Verletzung von Ismael Koné in den Hintergrund. Der 24-Jährige wird bei diesem Turnier nicht mehr spielen.

Nach dem Verletzungsdrama um Ismael Koné versammelte Jesse Marsch seine kanadischen Profis in einem großen Kreis um sich. Alle knieten sich auf dem Rasen hin, ehe der Cheftrainer und Abwehrchef Moise Bombito das Wort führten. Auch auf der folgenden Ehrenrunde unter dem ohrenbetäubenden Lärm von Vancouver wurde eines deutlich: Dieser 6:0-Sieg war für den schwer verletzten 24-Jährgen, der bereits auf dem Weg ins Krankenhaus war.

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Madibo entschuldigt sich in der Kabine

Joker Saliba zeigt Konés Trikot Bei dieser WM wird das mit einer Rückkehr Koné nichts mehr. „Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall – wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismaël das Herz unserer Mannschaft ist“, berichtete Marsch. „Für ihn ist es gerade sehr hart, aber er hat eine große Zukunft vor sich. Er bleibt ein Teil dessen, was wir hier machen“, erklärte der Cheftrainer weiter.

Koné war nach einem Foul von Assim Madibo, der dafür die Rote Karte sah, mit einer Trage vom Rasen gerollt worden. Der linke Unterschenkel schien Fotos zufolge gebrochen zu sein. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus. Der für ihn eingewechselte Nathan Saliba erzielte nicht nur ein Tor, sondern widmete dieses auch Koné, indem er dessen Trikot hochhob. Madibo kam später in die Kabine und entschuldigte sich. Schon auf dem Feld wirkte der Katarer geschockt von den Folgen seines Fouls.

Im Stadion bremste der Schreckmoment um Koné die Euphorie nur kurz. Wenige Minuten nach der Verletzung schwappte die La-Ola-Welle durch die ausverkaufte Arena, in der Kanada am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) gegen die Schweiz um den Gruppensieg spielt. Bereits ein Remis reicht, um Gruppe B auf Platz eins zu beenden und das Sechzehntelfinale ebenfalls in Vancouver zu absolvieren.