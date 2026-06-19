WM 2026: „Jeder konnte hören, wie der Knochen brach“ - Verletzungsdrama um Kanadier Koné

Die 6:0-Gala von Kanada gegen Katar bei der WM rückte aufgrund der schweren Verletzung von Ismael Koné in den Hintergrund. Der 24-Jährige wird bei diesem Turnier nicht mehr spielen.
Nach dem Verletzungsdrama um Ismael Koné versammelte Jesse Marsch seine kanadischen Profis in einem großen Kreis um sich. Alle knieten sich auf dem Rasen hin, ehe der Cheftrainer und Abwehrchef Moise Bombito das Wort führten. Auch auf der folgenden Ehrenrunde unter dem ohrenbetäubenden Lärm von Vancouver wurde eines deutlich: Dieser 6:0-Sieg war für den schwer verletzten 24-Jährgen, der bereits auf dem Weg ins Krankenhaus war.