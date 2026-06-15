WM 2026: Ist Deutschland schon weiter? Die Konstellation nach dem 7:1

Die DFB-Elf hat schon jetzt beste Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde. Die kommenden beiden Spiele sind für den weiteren Turnierverlauf dennoch von großer Bedeutung.
Der Auftakt verlief wunschgemäß: Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel der Fußball-WM gegen Curacao nicht nur gewonnen, sondern beim 7:1 auch etwas fürs Torverhältnis getan. Damit sind die Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde schon jetzt bestens, auch wenn das Ganze noch nicht offiziell unter Dach und Fach ist.