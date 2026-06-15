WM 2026: Ist Deutschland schon weiter? Die Konstellation nach dem 7:1

Die DFB-Elf hat schon jetzt beste Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde. Die kommenden beiden Spiele sind für den weiteren Turnierverlauf dennoch von großer Bedeutung.

Der Auftakt verlief wunschgemäß: Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel der Fußball-WM gegen Curacao nicht nur gewonnen, sondern beim 7:1 auch etwas fürs Torverhältnis getan. Damit sind die Aussichten auf den Einzug in die K.o.-Runde schon jetzt bestens, auch wenn das Ganze noch nicht offiziell unter Dach und Fach ist.

Unsere Empfehlung für Sie WM 2026 Newsblog: So nimmt Curaçao das 1:7 gegen Deutschland auf Vom 11. Juni bis zum 19. Juli geht die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne. Wir sind mit einem Reporter vor Ort und berichten in unserem Newsblog vom Turnier. Der Modus: Da beim Mammut-Turnier in Amerika auch die acht besten Gruppendritten weiterkommen, könnte der eine Sieg gegen Curacao bereits reichen. Bei der WM 2018 zum Beispiel hatte die Mehrzahl der Gruppendritten (sechs von insgesamt acht) am Ende der Vorrunde drei Punkte auf dem Konto. Dass es aber auch anders laufen kann, zeigte die WM 2022: Bei dieser waren in den meisten Gruppen (in sieben von acht) am Ende vier Punkte für Platz drei nötig.

VfB-Stürmer Deniz Undav steuerte nach seiner Einwechslung gegen Curacao ein Tor und zwei Vorlagen bei. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN/AFP

Noch ist das Weiterkommen der DFB-Elf also nicht offiziell, da ja auch noch viele Vorrundenspiele ausstehen und manche Gruppen noch gar nicht ins Turnier gestartet sind. Ganz unabhängig davon, will das deutsche Team in den kommenden Spielen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador weiter siegen, um im Rhythmus zu bleiben. Zudem ließe sich damit eine schwierige Aufgabe in der ersten K.o.-Runde vermeiden.

Als Gruppenzweiter droht in der ersten K.o.-Runde Norwegen oder Frankreich

Ein Beispiel: Sollte die Mannschaft von Julian Nagelsmann Zweiter in ihrer Gruppe werden, ginge es im Sechzehntelfinale gegen den Zweiten der Gruppe I. In dieser befinden sich unter anderem Topfavorit Frankreich und das stark eingeschätzte Norwegen um Toptorjäger Erling Haaland. Als Gruppensieger würde Deutschland dagegen in jedem Fall auf einen der acht besten Gruppendritten treffen.