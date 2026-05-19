Bis zuletzt vermied Julian Nagelsmann eine klare Ansage zu einem Neuer-Comeback. Nun meldet „Bild“, Nagelsmann habe seine Entscheidung dem bisherigen Stammkeeper Baumann mitgeteilt.
Torwart Manuel Neuer (40) wird nach Informationen der „Bild“ als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur Fußball-WM in diesem Sommer reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit Bayern-Torhüter Neuer zwischen den Pfosten plane, berichtete „Bild“ am frühen Morgen. Baumann (35) habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde.