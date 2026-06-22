Nach seinem Hattrick zum Start ins Turnier legt Lionel Messi auch gegen Österreich nach und überflügelt Miroslav Klose in der Bestenliste. Aber einer kann Messi noch gefährlich werden.
Lionel Messi ist zum alleinigen Rekordtorschützen bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestiegen. Der argentinische Offensivstar erzielte mit dem Tor zum 1:0 (38. Minute) im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich seinen 17. WM-Treffer und überholte damit den deutschen Ex-Weltmeister Miroslav Klose. In der 9. Minute hatte Messi noch einen Elfmeter verschossen. Zum Auftakt gegen Algerien war ihm ein Hattrick gelungen.