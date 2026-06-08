Omar Artan sollte bei der WM als Schiedsrichter dabei sein. Der Referee aus Somalia reiste von Istanbul nach Miami - dort ist ihm die Einreise ins Gastgeberland USA verweigert worden.

Die USA haben dem für die Fußball-WM vorgesehenen Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia die Einreise verweigert. Die Grenzschutzbehörde CBP habe entschieden, dass ein Reisender aus Somalia, „ein Schiedsrichter für die FIFA-Weltmeisterschaft, aufgrund von Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung nicht Einreise berechtigt war, und ihm wurde die Einreise verweigert“, hieß es in einer Stellungnahme. Artan wurde nicht namentlich genannt, ist aber der einzige WM-Schiedsrichter aus Somalia. Die FIFA reagierte auf eine dpa-Anfrage zu der Ablehnung zunächst nicht.

Artan wollte den Angaben zufolge von Istanbul kommend am Samstag in Miami in die USA einreisen. Dabei sei eine weitergehende Überprüfung für notwendig erachtet worden. Jede Einreiseerlaubnis sei eine Einzelfallentscheidung und Beamte der CBP seien befugt, Reisende zu befragen, zu durchsuchen und Entscheidungen im Einklang mit den Gesetzen der USA zu treffen.

In einem am Montag veröffentlichten Beitrag von Al Jazeera sprach Artan noch über seine Vorfreude über die WM. „Es ist für mich eine große Ehre, als erster Somali dabei zu sein“, sagte er. „Ich hoffe, ich werde dort fantastisch sein.“

Irakischer Stürmer wird stundenlang befragt

Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass der irakische Stürmer Aymen Hussein mehrere Stunden lang von der Grenzschutzbehörde befragt wurde, als er am Freitag in Chicago in die USA einreisen wollte.

„Nach der Kontrolle wurde einem Reisenden die Einreise in die Vereinigten Staaten gestattet“, hieß es von der CBP nach Angaben von „The Athletic“. „Der zweite Reisende, ein Fotograf und kein Spieler der Mannschaft, wurde aufgrund von Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung als nicht Einreise berechtigt eingestuft und ihm wurde die Einreise verweigert.“