Omar Artan sollte bei der WM als Schiedsrichter dabei sein. Der Referee aus Somalia reiste von Istanbul nach Miami - dort ist ihm die Einreise ins Gastgeberland USA verweigert worden.
Die USA haben dem für die Fußball-WM vorgesehenen Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia die Einreise verweigert. Die Grenzschutzbehörde CBP habe entschieden, dass ein Reisender aus Somalia, „ein Schiedsrichter für die FIFA-Weltmeisterschaft, aufgrund von Bedenken im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung nicht Einreise berechtigt war, und ihm wurde die Einreise verweigert“, hieß es in einer Stellungnahme. Artan wurde nicht namentlich genannt, ist aber der einzige WM-Schiedsrichter aus Somalia. Die FIFA reagierte auf eine dpa-Anfrage zu der Ablehnung zunächst nicht.