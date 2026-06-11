WM 2026 in Kanada, Mexiko und USA: WM-Eröffnung mit Superstar Shakira – die schönsten Bilder aus Mexiko-Stadt

Im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ist die Fußball-WM mit einer großen Eröffnungsfeier gestartet. Star der Show war Shakira, die gemeinsam mit Burna Boy den offiziellen Song sang.

Im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ist die Fußball-WM 2026 mit einer großen Eröffnungsfeier gestartet. Der größte Star der Show am Donnerstag war die kolumbianische Sängerin Shakira, die zusammen mit dem nigerianischen Sänger Burna Boy den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ sang. Den Auftakt hatte zuvor die mexikanische Band Maná mit ihrem Hit „Oye mi amor“ gemacht, gefolgt vom venezolanischen Popsänger Danny Ocean.

Nach der Eröffnungsshow wird das erste Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer angepfiffen, die dieses Jahr von Mexiko, den USA und Kanada ausgerichtet wird. Gastgeber Mexiko trifft dabei im Aztekenstadion auf Südafrika.

Chaotische Szenen an der Fan-Meile in Mexiko-Stadt

An der Fan-Meile in Mexiko-Stadt gab es derweil Gedränge und teils chaotische Szenen. Tausende Menschen versuchten, in die Fan-Meile auf dem Zócalo-Platz zu drängen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. „Hört auf zu drängeln, es gibt Kinder, ihr benehmt euch wie Tiere“, rief ein Mitarbeiter durch ein Megafon. Einige Fußballfans warfen auch Wasserflaschen und beschimpften Polizisten.

Abseits des Trubels zeigte die Eröffnungsfeier aber auch ihre ganz große Showseite. Die schönsten Bilder der spektakulären Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt finden Sie in unserer Bildergalerie.