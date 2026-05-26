WM 2026 in Kanada, Mexiko und USA: Suchtbeauftragter Hendrik Streeck warnt vor Sportwetten-Werbung zur WM

Fußball-Fieber, Wette – und schnelles Geld? Bei der WM ist Sportwettenwerbung besonders ausgeprägt. Hendrik Streeck mahnt, Fußball dürfe nicht zum Einstieg in die Spielsucht werden.
Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung rechnet bei der Fußball-WM erneut mit einer starken Präsenz von Sportwettenwerbung und warnt vor möglichen Folgen. „Problematisch ist, wenn Fußball, Emotion und Wetteinsatz so eng miteinander verbunden werden, dass gerade junge Menschen den Eindruck bekommen, Wetten gehörten selbstverständlich zum Spiel dazu. Sportwetten sind kein harmloser Nervenkitzel. Sie können süchtig machen“, sagte Hendrik Streeck (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.