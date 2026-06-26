Im dritten Vorrundenspiel feiert Senegal den ersten Erfolg bei dieser WM und darf auf das Weiterkommen hoffen. Für den Irak endet das Turnier mit einer weiteren Enttäuschung.
Mit einem Kantersieg hat Senegal seine Chance auf den Einzug in die K.-o.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft deutlich verbessert und das WM-Abenteuer von Außenseiter Irak vorzeitig beendet. In Überzahl kamen die Westafrikaner beim 5:0 (1:0) zu ihrem ersten Erfolg beim XXL-Turnier und dürfen mit drei Punkten und einer positiven Tordifferenz (+2) auf einen Platz im Sechzehntelfinale hoffen.