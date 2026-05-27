WM 2026 in Kanada, Mexiko und USA: Klinsmann kritisiert Anspruch – Ziel muss der WM-Titel sein

Groß denken, fordert Jürgen Klinsmann. Für den Ex-Teamchef zählt nur der WM-Titel – alles andere sei „der komplett falsche Ansatz“.
Für Ex-Teamchef Jürgen Klinsmann muss das WM-Ziel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Titelgewinn sein. „Wir haben die Verpflichtung, immer den WM-Titel ins Visier zu nehmen“, sagte der Weltmeister von 1990 in einem Interview der „Rheinischen Post“. Sich über einen Viertelfinal- oder Halbfinal-Einzug zu freuen, sei für ihn „der komplett falsche Ansatz“, meinte Klinsmann. „Die Zielvorgabe kann bei Deutschland nur Weltmeister heißen.“ Immerhin gehe man als viermaliger WM-Champion in das Turnier.