WM 2026 in den USA, Mexiko, Kanada: Fußball-WM ohne Fanmeile am Brandenburger Tor

Keine Großbildleinwand, keine Fanmeile: Anders als in früheren Jahren bleibt das Brandenburger Tor zur WM 2026 ohne Public Viewing. Die Ankündigung ist etwas rätselhaft.
Zur Fußball-Weltmeisterschaft ab Mitte Juni wird es in Berlin anders als in früheren Jahren keine Fanmeile mit einer Übertragung der Spiele am Brandenburger Tor geben. „Auf der Straße des 17. Juni wird regelmäßig zur Fußball-EM und Fußball-WM eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor eingerichtet. Zur WM 2026 ist jedoch keine Fanmeile geplant“, hieß es auf dem Internetportal „berlin.de“.