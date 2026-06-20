WM 2026: Fan aus Bangladesch näht 7,5-Kilometer-Fahne für DFB-Team

Aus Liebe zum deutschen Fußball hat ein Landwirt in Bangladesch eine 7,5 Kilometer lange Fahne genäht - und träumt von einem Foto mit der Nationalmannschaft.
Liebe zu Deutschland und zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigt ein Landwirt in Bangladesch auf besondere Art: Für die WM hat er eine 7,5 Kilometer lange Fahne in schwarz-rot-gold entrollt. Zur WM-Eröffnung im fernen Mexiko ließ Amjad Hossain die riesige Fahne auf einem Schulgelände unweit seiner Wohnung im Bezirk Magura im Südwesten des südasiatischen Landes vor den Augen zahlreicher Dorfbewohner und angereister Fans ausbreiten.