WM 2026: Ein Spiel Sperre, zwei auf Bewährung – Ronaldo wohl doch zum WM-Start dabei

Ein Spiel Sperre, zwei auf Bewährung – Ronaldo wohl doch zum WM-Start dabei

1 Gute Nachrichten für Cristiano Ronaldo: der Superstars wird zunächst nur für ein Spiel gesperrt (Archivbild). Foto: PA Wire/dpa/Brian Lawless

Cristiano Ronaldo erhält nach seiner Roten Karte im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland eine ungewöhnliche Sperre. Das hat Auswirkungen auf die WM 2026.











Link kopiert



Cristiano Ronaldo kann bei der Weltmeisterschaft 2026 wohl doch schon im ersten Spiel für Portugal auflaufen. Die Sperre des Superstars nach seiner Roten Karte im Qualifikationsspiel gegen Irland gilt - anders als von vielen erwartet - nur für ein Spiel fix. Zwei weitere Partien sind vom Weltverband FIFA zur Bewährung ausgesetzt. Die feste Sperre für ein Spiel hat der 40-Jährige bereits beim 9:1 seines Nationalteams gegen Armenien abgesessen.