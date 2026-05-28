WM 2026: Die Torjäger des Turniers

1 Kylian Mbappé sicherte sich die Torjäger-Krone 2022. Foto: dpa

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht es natürlich in erster Linie wieder um eins: Tore! Einen Überblick zu den besten Schützen der WM gibt es hier.











Link kopiert



Sie stehen bei einem großen Fußballturnier meistens im Mittelpunkt: die Torjäger. Sie entscheiden die Spiele und sorgen mit ihren Treffern für Freude auf der einen und Trauer auf der anderen Seite. Bei der vergangenen WM 2022 in Katar war der Franzose Kylian Mbappé mit acht Treffern der erfolgreichste Torjäger. Lionel Messi aus Argentinien folgte mit 7 Toren.