WM 2026: DFB-Elf winkt bei Titel Rekordprämie

Bei der WM 2022 hätte der DFB für den fünften Stern 400.000 Euro pro Spieler ausgeschüttet, jetzt können Joshua Kimmich und Co. noch mehr kassieren.
Die deutsche Nationalmannschaft würde im Falle einer erfolgreichen Mission fünfter Stern bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada eine Rekordprämie einstreichen. Einen konkreten Betrag nennt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zwar nicht, Geschäftsführer Andreas Rettig aber bekräftigte: „Wenn die Mannschaft Weltmeister wird, gibt es mehr als in Katar, weil deutlich mehr reinkommt.“