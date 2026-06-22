WM 2026: Darum darf Nagelsmann keinen Feldspieler mehr nachnominieren

Schlotterbecks Verletzung könnte das deutsche Team hart treffen. Warum Nagelsmann jetzt keinen Feldspieler mehr nachholen darf und was das für die WM bedeutet.
Auch viele Stunden nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste lässt die Verkündung der Verletzungsdiagnose von Nico Schlotterbeck auf sich warten. Wie schwer die Blessur des Dortmunder Innenverteidigers am linken Fuß ist und welche Konsequenzen ihm für den weiteren WM-Weg drohen, wird dem Vernehmen nach heute im Laufe des Tages in Winston-Salem bekanntgegeben.