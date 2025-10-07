WM 2026: TV-Rechte erworben – ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der Spiele

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026 – darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung, falls sich das Team qualifiziert.
Die wichtigsten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft laufen bei ARD und ZDF. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben dafür nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen komplexen Sublizenzierungs-Vertrag mit der deutschen Telekom geschlossen. Das Unternehmen hatte sich vor drei Monaten die TV-Rechte für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vom Weltverband FIFA gesichert.