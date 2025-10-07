WM 2026: 60 Partien im Free-TV bei ARD und ZDF

ARD und ZDF werden im kommenden Sommer 60 der 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft live im Free-TV übertragen. Die restlichen Partien gibt es exklusiv bei Magenta TV zu sehen.
Am 11. Juni 2026 ertönt der Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Rund acht Monate vor Beginn des Turniers haben sich jetzt ARD, ZDF und die Telekom bezüglich der Übertragungsrechte geeinigt. Die zwei großen, öffentlich-rechtlichen Sender werden demnach 60 von 104 WM-Spiele im Free-TV zeigen, heißt es in einer Mitteilung.