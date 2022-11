WM 2022 in Katar

1 Mit dieser Elf bestritt die deutsche Nationalmannschaft das letzte Testspiel vor der WM im Oman – und nun in Katar? Foto: dpa/Christian Charisius

Am heutigen Mittwoch startet die deutsche Nationalmannschaft in die WM. Welche TV-Sender übertragen die Auftaktpartie? Und gibt es einen kostenlosen Livestream?















Hansi Flick ist voller Vorfreude. An diesem Mittwoch (14 Uhr) wird das erste Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar angepfiffen. Es geht gegen Japan, und nach den vielen Debatten um die One-Love-Kapitänsbinde ist der Bundestrainer froh, dass nun der Sport im Vordergrund steht. „Wir gehen sehr positiv in das Turnier“, sagt Flick – und weiß, wie schwierig die Begegnung mit dem Team um Wantaru Endo vom VfB Stuttgart wird.

Die Partie wird im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan (Bayya) ausgetragen. Fans zu Hause haben die Möglichkeit, das Spiel per Live-Übertragung zu verfolgen. Im frei empfangbaren Fernsehen ist die ARD mit dem Kommentator Tom Bartels am Ball. Das Erste steigt um 13 Uhr mit seiner Berichterstattung ein. Mit von der Partie dann auch die früheren VfB-Profis Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira als TV-Experten.

Auch einen kostenlosen Livestream gibt es. Die ARD überträgt ab 14 Uhr in der hauseigenen Mediathek live und in voller Länge. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter Magenta TV zeigt das Spiel ebenfalls. Auf dem Pay-TV-Sender der Telekom wird das Spiel zwischen Deutschland und Japan ab 13.15 Uhr übertragen. Für Magenta TV sitzt Wolff Fuss auf dem Kommentatorenplatz.