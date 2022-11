WM 2022 in Katar

1 Die Spieler dürfen sich über einen neuen Rolls-Royce „Phantom“ freuen. Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Mit dem 2:1-Sieg bei der WM gegen Argentinien haben sich die Spieler von Saudi-Arabien nicht nur ein sportliches Denkmal gesetzt. Jeder Akteur bekommt vom Kronprinz ein fürstliches Geschenk.















Für diesen Coup gibt es eine saftige Prämie: Nach dem Sensationssieg der saudi-arabischen Nationalmannschaft gegen Argentinien (2:1) bei der Fußball-WM in Katar werden die Spieler fürstlich entlohnt. Wie CNN berichtet, plant Kronprinz Mohammed bin Salman, allen beteiligten Spielern ein Luxusauto der Marke Rolls-Royce zu schenken.

Das entsprechende Modell „Phantom“ hat einen Wert von rund 460.000 Dollar (442.000 Euro). Bin Salman gilt als Fußballfan und hatte den Spielern nach ihrem Sieg persönlich gratuliert.

Nach der anschließenden 0:2-Pleite gegen Polen am Samstag kämpft Saudi-Arabien am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) gegen Mexiko um den Einzug ins Achtelfinale. Es wäre der größte Erfolg für den Golfstaat seit dem Einzug in die Runde der besten 16 bei der WM 1994.