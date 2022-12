Fifa erinnert mit Foto und Blumen an verstorbenen Journalisten

WM 2022 in Katar

1 Der Sportjournalist Grant Wahl starb in der Nacht zum Samstag. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Beim Spiel Niederlande gegen Argentinien war der US-Sportjournalisten Grant Wahl zusammengebrochen und gestorben. Am Samstag würdigte die Fifa den 48-Jährigen.















Link kopiert

Der Fußball-Weltverband Fifa hat vor dem Viertelfinale zwischen England und Frankreich den gestorbenen US-Sportjournalisten Grant Wahl gewürdigt. Auf dem Platz, auf dem Wahl in Al-Chaur am Samstagabend hätte sitzen sollen, waren Blumen sowie ein Foto von dem renommierten Reporter zu sehen.

Der 48-Jährige war am Freitagabend beim Spiel Niederlande gegen Argentinien in Lusail zusammengebrochen und in der Nacht zum Samstag gestorben. Die Fußball-Welt reagierte mit großer Bestürzung. „Der ganzen US-Fußballfamilie ist das Herz gebrochen, als wir vom Verlust von Grant Wahl erfuhren“, schrieb der US-Verband.