1 Die katarische Streunerkatze „Dave the Cat“ hat ein neues Zuhause bei zwei englischen Nationalspielern gefunden. Foto: IMAGO/PA Images/IMAGO/Martin Rickett

Zum WM-Titel hat es für die englische Fußballnationalmannschaft in Katar nicht gereicht, mit leeren Händen kommen zwei Profis trotzdem nicht nach Hause.















Link kopiert

Für Englands Fußballnationalmannschaft ist der Traum vom Weltmeistertitel wieder einmal geplatzt, die Profis müssen also ohne den goldenen Pokal die Heimreise aus Katar antreten. Zwei Kicker kommen trotzdem nicht mit leeren Händen nach Hause: Kyle Walker und John Stones adoptierten nämlich eine katarische Katze, genannt „Dave the Cat“, wie mehrere englische Medien berichten.

Die herumstreunende Katze besuchte das englische Nationalteam in ihrem WM-Quartier in Katar und wurde von den Profis dort schnell ins Herz geschlossen – allen voran von den beiden Manchester-City-Kickern Walker und Stones.

Auf Twitter ist zum Beispiel ein älterer Schnappschuss zu sehen, auf dem die beiden Profis mit dem Vierbeiner posieren.

In den sozialen Medien stößt die Nachricht auf Belustigung, viele Twitter-Nutzer schreiben zum Beispiel „At least something’s coming home“, sprich „Wenigstens kommt etwas nach Hause“. Das ist ein kleiner Seitenhieb auf den verpassten WM-Titel der Engländer.

Hätte das Team von Trainer Gareth Southgate den nämlich gewonnen, würden vermutlich ganz England „It‘s coming home, it’s coming home, Football’s coming home“ singen. Das ist der Refrain aus den Song „Three Lions“ der britische Rockband „Lightning Seeds“, dessen bekannte Zeilen immer wieder bei großen Turnieren von englischen Fans gesungen werden.

In Katar wird man die Zeilen jetzt bekanntlich nicht mehr hören, da England das Viertelfinale am vergangenen Samstag gegen Frankreich mit 1:2 verlor. Besonders tragisch: „Three Lions“-Kapitän Harry Kane verschoss einen Elfmeter zum potenziellen 2:2 in der 84. Spielminute. Damit schied England zum siebten Mal im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft aus, das schaffte noch kein Land in der Geschichte des Turniers.

England Fans nehmen WM-Aus mit Humor

Viele Fans müssen das WM-Aus also noch verkraften. Es scheint aber, als würde die Adoption von „Dave the Cat“ die Stimmung etwas heben. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel auf Twitter: „Still hurts so much but at least we’re gonna bring Dave the cat home“. Das bedeutet übersetzt: „Es tut immer noch so weh, aber wenigstens bringen wir Dave die Katze nach Hause“.

Ein anderer schreibt mit einem Augenzwinkern: „Well I hear it’s coming home. Not the World Cup, England are bring home, Dave the Cat. I take it there will be open top bus parade. #ENGLAND“. Das bedeut übersetzt: „Nun, ich höre, es kommt nach Hause. Nicht die Weltmeisterschaft, England bringt Dave the Cat nach Hause. Ich nehme an, es wird eine offene Busparade geben.“

Ob die Katze in Manchester bei Kyle Walker oder John Stones wohnen wird, ist laut der britischen Zeitung „Daily Mail“ noch nicht klar. Allerdings muss „Dave the Cat“ erst einmal in England ankommen.

Und das dauert noch etwas, wie die Zeitung schreibt. Der Vierbeiner muss nämlich noch vier Wochen in Quarantäne bleiben, ehe er nach Manchester überführt werden kann.