10 Juni 2008 – Im ersten Turnier unter Joachim Löw als Cheftrainer kommt die deutsche Elf bei der EM bis ins Finale. Dieses verliert sie im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Spanien mit 0:1 durch ein Tor von Fernando Torres (Mitte, rechts Philipp Lahm). Foto: imago/Ulmer

Die DFB-Elf steht am Sonntag gegen Spanien unter Zugzwang – und hatte gegen diesen Gegner in der jüngeren Historie oft Probleme. Ein Rückblick auf knappe Final-Niederlagen, ein Debakel und einen Beinahe-Sieg in Stuttgart.















Link kopiert

Es geht um viel, eigentlich schon um alles. Wenn die deutsche Nationalelf bei der WM an diesem Sonntag (20 Uhr) zum zweiten Gruppenspiel gegen Spanien antritt, braucht sie dringend einen Sieg – ansonsten droht nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan das vorzeitige Turnier-Aus. Einfach wird das Ganze in keinem Fall: Die Spanier präsentierten sich in ihrer ersten Partie in Topform und besiegten Costa Rica klar und deutlich mit 7:0.

Auch der Blick in die Vergangenheit macht nicht unbedingt Mut: Oft taten sich die Deutschen zuletzt in Länderspielen gegen die Spanier schwer, kassierten Finalniederlagen und auch eine heftige Klatsche. Einmal aber gab es in der jüngeren Historie auch einen Sieg. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die sechs Duelle in den vergangenen beiden Jahrzehnten zurück. Viel Spaß beim Durchklicken.