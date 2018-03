WM 2018 Noch hat Mario Gomez Chancen auf einen Platz im Album

Von red 22. März 2018 - 13:07 Uhr

Mario Gomez (Zweiter von links) im Kreise der Nationalmannschaftskollegen. Im Klebealbum ist er – noch – nicht dabei. Foto: Bongarts

Am Montag hat der Panini-Verlag sein neues Sammelalbum zur WM 2018 in Russland und auch den abgebildeten deutschen Kader veröffentlicht. VfB-Stürmer Mario Gomez fehlt darin – zumindest vorerst.

Stuttgart - Mario Gomez gegen Sandro Wagner, Gomez mit Wagner, nur einer der beiden – wie entscheidet Bundestrainer Joachim Löw in der Stürmerfrage? Darüber wurde in Fußball-Deutschland in letzter Zeit viel diskutiert. Ein erster Fingerzeig war die Nominierung von Gomez für die beiden Testländerspiele gegen Spanien und Brasilien. Noch ist keine finale Entscheidung gefallen, noch hat Löw Zeit für die Nominierung seines endgültigen Kaders.

Der Panini-Verlag hat dagegen schon entschieden – und weder Gomez noch Wagner in den 18 Spieler umfassenden deutschen Kader für das Klebealbum zur Weltmeisterschaft in Russland nominiert. Wer die Entscheidung gefällt hat und ob Gomez noch eine Chance hat, doch noch in das Album aufgenommen zu werden, erklärt Panini-Geschäftsführer Hermann Paul im Video.