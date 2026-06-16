Stuttgarts Leichtathleten feiern 75. Geburtstag – und verwandeln den Marktplatz am 21. Juni in ein Stadion. Beim Leichtathletik-Festival kommen Top-Athleten und Sportfans zusammen.
Wenn die Beschicker des Wochenmarkts am Samstag, 20. Juni, ihre Stände wieder abbauen, bleibt der Stuttgarter Marktplatz ausnahmsweise einmal nicht leer. Anstatt Ständen mit Obst, Gemüse und anderen regionalen Erzeugnissen werden dann für Sonntag eine Laufbahn sowie eine 25 Meter-lange Kugelstoßanlage vor dem Rathaus aufgebaut.