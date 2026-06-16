Stuttgarts Leichtathleten feiern 75. Geburtstag – und verwandeln den Marktplatz am 21. Juni in ein Stadion. Beim Leichtathletik-Festival kommen Top-Athleten und Sportfans zusammen.

Wenn die Beschicker des Wochenmarkts am Samstag, 20. Juni, ihre Stände wieder abbauen, bleibt der Stuttgarter Marktplatz ausnahmsweise einmal nicht leer. Anstatt Ständen mit Obst, Gemüse und anderen regionalen Erzeugnissen werden dann für Sonntag eine Laufbahn sowie eine 25 Meter-lange Kugelstoßanlage vor dem Rathaus aufgebaut.

Was dahintersteckt? Zu seinem 75. Geburtstag lädt der Württembergische Leichtathletikverband Bürgerinnen und Bürger zum Feiern ein - bei einem Festival mit Lauf- und Kugelstoßwettbewerben sowie sportlicher Prominenz mitten in der Innenstadt. „Wir wollen das Jubiläum nicht nur im stillen Kämmerlein feiern, sondern wollen rausgehen aus dem Stadion, den Sport zu den Menschen bringen und ihnen die Bandbreite der Leichtathletik in all ihren Facetten präsentieren“, sagt Rene Stauß, Geschäftsführer des Württembergischen Leichtathletik-Verbands (WLV). Das Festival verstehe sich auch als Beitrag zur Positionierung Stuttgarts als Sportstadt. Mit dem Marktplatz als Veranstaltungsort entstehe eine Verbindung zwischen Spitzensport, Breitensport und Stadtleben.

Leichtathletik-Festival steigt auf dem Marktplatz in Stuttgart

Dieser Beitrag ist in diesem Fall keineswegs passiv, denn die Menschen sind eingeladen, mitzumachen: Am Sonntag, 21. Juni können Stuttgarterinnen und Stuttgarter an diversen Läufen teilnehmen. Zur Auswahl stehen etwa die „Straßen-Meile“, die Bambini-Meile für Kleine oder die Kids-Meile für etwas ältere Kinder. Bei der Elite-Meile beweisen dann Laufprofis, wie schnell man eine Meile zurücklegen kann.

Laufen und pro Runde für den guten Zweck spenden können Sportlerinnen und Sportler hingegen beim Spendenlauf in Zusammenarbeit mit VfB-Kugelstoßer Niko Kappel und seiner gemeinnützigen Stiftung Kleinformat!. Die 800 Meter-lange Strecke führt vom Marktplatz, über den Schillerplatz, am Karlsplatz vorbei, durch das Dorotheenquartier und endet wieder am Marktplatz.

Der Erlös des Laufs geht an die drei regionalen Hilfsprojekte 46 Plus Down-Syndrom-Stuttgart, den Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum sowie die inklusive Schwimmförderung des SV Cannstatt. Die Anmeldung zu den Läufen ist über die Webseite möglich.

Mitmachstationen für Kinder

Parallel zu den Wettbewerben können Kinder sich an Leichtathletik-Mitmachstationen ausprobieren. Ein wichtiges Anliegen des Festivals ist auch die Sichtbarkeit des Para-Sports, wie Rene Stauß vom WLV betont. „Wir haben eine Kooperation mit dem Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband (WBRS) und möchten das Thema Inklusion in den Fokus rücken.“ Auch entsprechende Mitmachbereiche soll es beim Festival geben.

Top-Athleten zeigen ihr Können, Stuttgarter laufen für den guten Zweck – oder einfach so

Kugeln gestemmt werden hingegen bei drei verschiedenen Wettbewerben, die im Ring vor dem Rathaus über die Bühne gehen. Während ab 13 Uhr Nachwuchstalente gegeneinander antreten, zeigen im Anschluss Top-Athletinnen, darunter unter anderem Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry, WM-Zehnte 2025, Alina Korecki, U23-Europameisterin 2025, Nina Ndubuisi, (ab 14 Uhr) und Top-Athleten wie Vizeweltmeister Uziel Muñoz aus Mexiko und weitere Olympia- und WM-Teilnehmer ihr Können.

Unsere Empfehlung für Sie Sport in Stuttgart Kugelstoßen mitten in der Stadt – der Marktplatz wird zum Stadion Die Leichtathleten feiern Geburtstag mitten in der Stadt. Und bitten Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Weltmeister Niko Kappel zum Wettkampf.

„Natürlich ist auch unsere komplette Stuttgarter Elite vertreten“, so Stauß. Paralympics-Sieger Niko Kappel wird selbst dabei sein, ebenso wie der deutsche Meister 2025, Eric Maihöfer sowie U23-Europameister Tizian Lauria.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry in Action. Foto: Michael Kappeler/dpa Foto: dpa

Von einer Tribüne aus, die etwa 500 Personen Platz bietet, können Besucherinnen und Besucher das Spektakel live mitverfolgen. Auch eine Hocketse mit Catering soll es geben. Auf dem Gelände sind dann auch die diversen Vereine mit ihrer Leichtathletik-Abteilung an Info-Ständen vertreten - darunter etwa der VfB Stuttgart, der MTV Stuttgart, die Stuttgarter Kickers und viele weitere.

Jubiläumsfestakt im Ratskeller

Am Vormittag kommen Funktionsträger, Partner, Sponsoren und Co. vorab zu einem Festakt im Restaurant Ratskeller zusammen - bevor es dann auf dem Marktplatz sportlich wird. „Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen teilnehmen werden“, sagt Rene Stauß vom WLV. „Gerade die Angebote für den Nachwuchs sind uns wichtig.“

WGV Leichtathletik-Festival 21. Juni, Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Eintritt frei, www.wgv-leichtathletik-festival.de