WLB Esslingen: Aus schwarzer Druckfarbe sprießt nackte Gewalt

Zeitlos und mit starkem Körpertheater setzt Eva Lemaire Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ an der Esslinger Landesbühne in Szene.
Die Macht der Medien und der Polizei zerstört die unbescholtene Hauswirtschafterin Katharina Blum. Bei einer Feier verliebt sie sich in den mutmaßlichen Mörder Ludwig Götten. Damit beginnt eine Hexenjagd. Für die Regisseurin Eva Lemaire ist das Thema aktueller denn je. Im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne setzt sie Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, geschrieben im Jahr 1974, als zeitlosen Totentanz in Szene.