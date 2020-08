1 Russland verkündet einen Erfolg im Kampf gegen Corona. Foto: dpa/Alexei Nikolsky

Seine Tochter sei bereits geimpft worden: Russlands Präsident Putin verkündet die Zulassung der weltweit ersten Corona-Impfung. Er hoffe, dass die Massenproduktion bald gestartet werden könne.

Moskau - In Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin ein in seinem Land entwickelter Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Eine seiner beiden Töchter sei unter denen, die damit bereits geimpft worden seien, teilte er am Dienstag mit. Der Impfstoff habe sich in Tests als wirksam erwiesen und biete eine andauernde Immunität gegen Sars-CoV-2.

Putin betonte, dass alle notwendigen Tests gemacht worden seien. Den Gesundheitsbehörden zufolge sollen medizinisches Personal, Lehrer und andere Risikogruppen als erste geimpft werden.

Russland ist damit das erste Land, dass ein Impfmittel gegen das Coronavirus zugelassen hat. Viele Wissenschaftler im In- und Ausland haben sich skeptisch dazu geäußert, ein neues Mittel zu registrieren, bevor die sogenannte dritte Testphase abgeschlossen ist, die normalerweise mehrere Monate mit mehreren Tausend Versuchspersonen in Anspruch nimmt..

