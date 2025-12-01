Bei der Familie von König Frederik kann Weihnachten kommen. Wie der Palast auf Instagram zeigt, haben die Royals ihren Baum bereits geschmückt. Nicht alles ist dabei glattgelaufen.
Das erste Adventswochenende hat die dänische Königsfamilie offenbar bereits in Weihnachtsstimmung versetzt. Auf Schloss Amalienborg, der royalen Residenz in Kopenhagen, hat König Frederik (57) gemeinsam mit seiner Frau, Königin Mary (53), und den Kindern den Weihnachtsbaum geschmückt. Das zeigt der Palast in einem witzigen Video.