Bei der Familie von König Frederik kann Weihnachten kommen. Wie der Palast auf Instagram zeigt, haben die Royals ihren Baum bereits geschmückt. Nicht alles ist dabei glattgelaufen.

Das erste Adventswochenende hat die dänische Königsfamilie offenbar bereits in Weihnachtsstimmung versetzt. Auf Schloss Amalienborg, der royalen Residenz in Kopenhagen, hat König Frederik (57) gemeinsam mit seiner Frau, Königin Mary (53), und den Kindern den Weihnachtsbaum geschmückt. Das zeigt der Palast in einem witzigen Video.

Zerbrochene Kugel und Tanzeinlage Zu dem Clip heißt es auf Instagram: "Die Königsfamilie schmückte am Wochenende den diesjährigen Weihnachtsbaum." Die dänischen Royals sind darin bestens gelaunt zu sehen, wie sie mit Hilfe einer Leiter den riesigen Baum schmücken. Dazu gab es Leckereien zur Stärkung und Unterstützung vom Familienhund, wie das Video zeigt. Ob der Vierbeiner an einer zerbrochenen Kugel Schuld hat, die ebenfalls zu sehen ist, bleibt unklar.

Die kleinen Verluste beim Weihnachtsschmuck schienen die Laune der Familienmitglieder jedenfalls nicht zu trüben. Während des Schmückens blieb ihnen sogar noch Zeit für ein bisschen Spaß: Prinzessin Isabella (18) und Prinzessin Josephine (14) legten mit König Frederik eine kleine Tanzeinlage neben dem Weihnachtsbaum ein. Unterdessen kletterten sowohl Kronprinz Christian (20) als auch Prinz Vincent (14) auf die Leiter, um die Spitze des Baumes zu schmücken.

Frederik ist seit 2024 König

Es ist das zweite Weihnachtsfest für Frederik, das er als Monarch begeht. Der 57-Jährige ist seit dem 14. Januar 2024 König von Dänemark. Er folgte seiner Mutter Margrethe II. (85) auf den Thron, die nach 52-jähriger Amtszeit abdankte. Mit Ehefrau Mary, mit der er seit 2004 verheiratet ist, hat Frederik vier Kinder: Kronprinz Christian kam 2005 zur Welt, derzeit macht er seine Militärausbildung. Prinzessin Isabella folgte 2007. Vier Jahre später freute sich das heutige Königspaar dann über die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine.