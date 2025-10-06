Witzige und mitfühlende Freundin: Queen Camilla trauert um Dame Jilly Cooper

Die britische Bestseller-Autorin Jilly Cooper (1937-2025) ist tot. Die bekannte Schriftstellerin ist am Sonntagmorgen unerwartet nach einem Sturz verstorben, wie unter anderem die BBC berichtet. Dame Jilly Cooper, die demnach in Gloucestershire lebte, habe alleine in Großbritannien elf Millionen Bücher verkauft. Bekannt war Cooper etwa für die "Rutshire Chronicles", einer Reihe von Liebesromanen, die unter anderem die Bücher "Riders" und "Rivals" umfasst.

"Mama war der Lichtblick in all unseren Leben. Ihre Liebe zu ihrer Familie und ihren Freunden kannte keine Grenzen. Ihr unerwarteter Tod war ein vollkommener Schock für uns", heißt es in einem Statement ihrer Kinder Emily und Felix. "Wir sind so stolz auf alles, was sie in ihrem Leben erreicht hat, und können uns ein Leben ohne ihr ansteckendes Lächeln und Lachen um uns herum nicht vorstellen."

Queen Camilla bezeichnet Dame Jilly Cooper als Legende

Königin Camilla (78) war gut mit Cooper befreundet. Sie gehörte zu den ersten, die sich nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht geäußert haben. Camilla trauert in einer Erklärung, die unter anderem in einer Story auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family veröffentlicht wurde, um ihre Freundin.

Queen Camilla sei sehr traurig gewesen, als sie bereits am gestrigen Abend vom Tode Coopers erfahren habe. "Nur sehr wenige Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden schon zu Lebzeiten zur Legende, aber Jilly war eine davon", lässt die Ehefrau von König Charles III. (76) mitteilen. "Sie schuf ein völlig neues Literaturgenre und machte es sich im Laufe ihrer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckte, zu eigen."

Die Verstorbene sei laut Camilla eine "wunderbar witzige und mitfühlende Freundin" gewesen - und ihr war es "eine besondere Freude, sie vor ein paar Wochen bei meinem Queen's Reading Room Festival zu sehen, wo sie wie immer ein Star der Show war". Gemeinsam mit König Charles III. sei sie in Gedanken bei der Familie Coopers. Das Statement der Königin schließt mit den Worten: "Und möge ihr Jenseits voller unglaublich gutaussehender Männer und anhänglicher Hunde sein."