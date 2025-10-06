Witzige und mitfühlende Freundin: Queen Camilla trauert um Dame Jilly Cooper

Die britische "Rivals"-Autorin Jilly Cooper ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Queen Camilla trauert um die Schriftstellerin, mit der sie befreundet war.
Die britische Bestseller-Autorin Jilly Cooper (1937-2025) ist tot. Die bekannte Schriftstellerin ist am Sonntagmorgen unerwartet nach einem Sturz verstorben, wie unter anderem die BBC berichtet. Dame Jilly Cooper, die demnach in Gloucestershire lebte, habe alleine in Großbritannien elf Millionen Bücher verkauft. Bekannt war Cooper etwa für die "Rutshire Chronicles", einer Reihe von Liebesromanen, die unter anderem die Bücher "Riders" und "Rivals" umfasst.