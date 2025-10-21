Witze über häusliche Gewalt?: Große Kritik an Kristen Bells Posting zum zwölften Hochzeitstag

Mit einem öffentlichen Instagram-Beitrag wollte Kristen Bell ihrem Ehemann zum zwölften Hochzeitstag gratulieren. Doch das ging gehörig nach hinten los. Denn ihre Worte wurden von vielen Kommentatoren als "seltsam" und "verstörend" empfunden.

Ob Kristen Bell (45) geahnt hat, was sie mit ihrem Posting zum zwölften Hochzeitstag auslösen wird? Denn für die Zeilen, die die Schauspielerin ihrem Ehemann Dax Shepard (50) widmete, erntete sie harsche Kritik. Sie verherrliche häusliche Gewalt, wird ihr gar vorgeworfen.

Kritiker finden ihre Zeilen "unglaublich unsensibel" Die Schauspielerin hatte am Wochenende ein Foto auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, auf dem sie ihren Mann fest umarmt, während die beiden auf ihrem Bett sitzen. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum 12. Hochzeitstag an den Mann, der einmal zu mir sagte: 'Ich würde dich niemals töten. Viele Männer haben irgendwann ihre Frauen umgebracht. Auch wenn ich große Anreize habe, dich zu töten, würde ich es niemals tun.'" Sie fügte noch ein rotes Herz an.

Diese Worte stießen bei vielen Fans übel auf. Inzwischen hat Bell sogar die Kommentare eingeschränkt. Einige verwiesen darauf, dass der Oktober der Monat der Aufklärung über häusliche Gewalt sei. "Nur zur Info: Diese Bildunterschrift während des Monats der Sensibilisierung für häusliche Gewalt zu posten, ist unglaublich unsensibel", lautete ein Kommentar. "Das ist eine unglaublich traurige und unsensible Aussage, wenn man bedenkt, dass wir den Monat der Sensibilisierung für häusliche Gewalt haben und Tausende von Frauen durch die Hand des Mannes gestorben sind, dem sie vertrauten", betonte ein weiterer.

Andere Fans erinnerten Kristen Bell daran, dass Misshandlung "kein Witz" sei und man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Viele nannten die Nachricht "seltsam" und "verstörend" und ein Fan stellte sogar "Bell als Person in Frage".

Das Paar hat zwei Töchter

Schauspielerin Kristen Bell und Dax Shepard, ebenfalls Schauspieler und Regisseur, heirateten im Oktober 2013. Sie haben zwei gemeinsame Töchter, Lincoln (12) und Delta (10).