Witze über häusliche Gewalt?: Große Kritik an Kristen Bells Posting zum zwölften Hochzeitstag

Mit einem öffentlichen Instagram-Beitrag wollte Kristen Bell ihrem Ehemann zum zwölften Hochzeitstag gratulieren. Doch das ging gehörig nach hinten los. Denn ihre Worte wurden von vielen Kommentatoren als "seltsam" und "verstörend" empfunden.
Ob Kristen Bell (45) geahnt hat, was sie mit ihrem Posting zum zwölften Hochzeitstag auslösen wird? Denn für die Zeilen, die die Schauspielerin ihrem Ehemann Dax Shepard (50) widmete, erntete sie harsche Kritik. Sie verherrliche häusliche Gewalt, wird ihr gar vorgeworfen.