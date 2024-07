1 Kim Kardashian philosophiert in der finalen Folge der fünften Staffel von "The Kardashians". Foto: imago/UPI Photo

Kim Kardashian fühlt sich zu allem bereit. Auch dazu ein Land zu regieren. Darüber scherzte sie in der aktuellen Folge ihrer Show "The Kardashians". Schließlich hätte sie die Netflix-Serie "The Crown" gesehen.











Kim Kardashian (43) ist sich sicher, sie kann alles schaffen. Auch ein ganzes Land führen? In der finalen Episode der fünften Staffel ihrer Show "The Kardashians" spricht die Unternehmerin über die Veränderungen in ihrem Leben: "Dieses Jahr war so gut", so der US-Star.