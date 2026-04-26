Witz aus der heute-show: Sag mal, spinnst du? Howard Carpendale ärgert sich über Oliver Welke

In der "heute-show" hat ein Witz von Oliver Welke über Fans von Howard Carpendale für Lacher im Studio gesorgt. Der Sänger selbst reagiert jedoch verärgert.
Howard Carpendale (80) kritisiert einen Witz von Oliver Welke (60). Der "heute-show"-Moderator hatte in der Ausgabe vom 24. April einen Witz vorgeschlagen, den ein Pflegeroboter Senioren erzählen könne. "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert", lautete dieser. Während das Publikum im ZDF-Studio lachte, zeigte sich Carpendale wenig amüsiert.