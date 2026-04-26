Witz aus der heute-show: Sag mal, spinnst du? Howard Carpendale ärgert sich über Oliver Welke

In der "heute-show" hat ein Witz von Oliver Welke über Fans von Howard Carpendale für Lacher im Studio gesorgt. Der Sänger selbst reagiert jedoch verärgert.

Howard Carpendale (80) kritisiert einen Witz von Oliver Welke (60). Der "heute-show"-Moderator hatte in der Ausgabe vom 24. April einen Witz vorgeschlagen, den ein Pflegeroboter Senioren erzählen könne. "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert", lautete dieser. Während das Publikum im ZDF-Studio lachte, zeigte sich Carpendale wenig amüsiert.

In einem Instagram-Clip richtete er sich an den Fernsehmoderator: "Oliver Welke. Ich heiße Howard Carpendale. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können." Carpendale wiederholte Welkes Aussage aus der Sendung und fragte: "Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?"

Zudem bezeichnete er den Witz als "uralt" - "rede mit deinen Schreiblingen, die haben keine Ahnung", lautete sein Rat. Weiter sagte Carpendale, er habe in den vergangenen vier Wochen 150.000 Menschen bei seinen Auftritten begrüßen können. Die Konzertbesucher seien "sehr feine Leute". Er forderte Welke auf, selbst einmal vorbeizuschauen. Dann werde Carpendale ihm erklären, was Empathie bedeutet. Der Schlagersänger ergänzte: "Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir." Erst, wenn sich Welke entschuldige, würde er mit ihm sprechen.

In einer knappen Nachricht zum Video schrieb der Musiker: "Manche Sätze haben keine Antwort verdient. Aber sie brauchen trotzdem eine."

Wayne Carpendale stellt sich hinter seinen Vater

Howard Carpendales Sohn Wayne (49) unterstützt seinen Vater auf Instagram. Er teilte das Video und ergänzte es um seine eigene Reaktion. "Deswegen lieb' ich meinen Dad. Für das, was er ist. Nicht für das, was er sein will. Schäm dich, Oliver", sagte der Schauspieler.

Im Kommentar zu seinem Post erklärte der Schauspieler zudem: "'Was darf die Satire? Alles.' Kurt Tucholsky, 1919. Wer ihn zitiert, sollte auch den Rest gelesen haben. Satire schlägt nach oben. Sonst ist sie einfach nur armselig.​​​​​​​​​​​​​​​​"

Unter beiden Videos empörten sich Fans von Howard und Wayne Carpendale über den Witz des Satirikers. Oliver Welke selbst oder der Account der "heute-show", den beide unter dem Video verlinkten, reagierte bislang nicht darauf.