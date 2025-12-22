Vater, Ehemann und Schwester: Prinzessin Mabel, die Witwe des niederländischen Prinzen Friso, musste schon mehrere nahestehende Menschen auf tragische Weise verlieren. Dennoch denkt sie erstaunlich positiv, wie sie in einem TV-Interview erzählt.
Die niederländische Prinzessin Mabel von Oranien-Nassau (57) hat in einer TV-Sendung offen über den frühen Verlust ihres Vaters, ihres Mannes Prinz Friso (1968-2013) und ihrer Schwester Nicoline Wisse Smit (1970-2023) gesprochen. Erstmals bestätigte sie dabei, dass ihre Schwester vor zwei Jahren im Alter von 52 Jahren verstorben ist.