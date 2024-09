Witwe von Bing Crosby: Schauspielerin Kathryn Crosby gestorben

1 Kathryn Crosby hatte den deutlich älteren US-Star Bing Crosby 1957 geheiratet. Foto: imago/MediaPunch / Joseph Marzullo

Kathryn Crosby, die Witwe von US-Star Bing Crosby, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Das teilte ein Sprecher der Familie der Schauspielerin mit.











Die Schauspielerin und Sängerin Kathryn Crosby (1933-2024) ist tot. Die Witwe der US-Größe Harry Lillis "Bing" Crosby (1903-1977) starb laut eines "Variety"-Berichts am vergangenen Freitag (20. September) im Alter von 90 Jahren eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause in Hillsborough im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Crosby-Familie habe dies über einen Sprecher mitteilen lassen.