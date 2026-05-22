Ist der umstrittene Abriss des Wittwer-Gebäudes in StuttartKriti doch noch nicht besiegelt? Der Stuttgarter Stadtrat Hannes Rockenbauch hat Ideen für eine politische Kehrtwende.
In der Auseinandersetzung um den bislang geplanten Wittwer-Abriss gibt es einen Vorstoß von Seiten der politischen Akteure in der Stadt: Die Fraktion Die Linke/ SÖS Plus beantragt, dass die Fachverwaltung und die untere Denkmalschutzbehörde im zuständigen Ausschuss des Gemeinderats Stellung zum geplanten Abriss des 1968-1970 gebauten und von den Architekten Kammerer + Belz entworfenen Wittwer-Gebäudes nimmt.