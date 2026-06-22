Wittwer-Bau Stuttgart: Dinkelacker AG zum Wittwer – „Erhalt von rund 45 Prozent der Substanz“

Während die Architekten in Stuttgart weiter Argumente für eine Sanierung des Wittwer-Baus sammeln, kritisiert die Dinkelacker AG die „verengte Debatte“ und überrascht mit Ideen.
Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) hätte kommen können, auch Stuttgarts Grünen-Fraktionschef Björn Peterhoff sowie die Chefetage des Eigentümervereins Haus & Grund. Ihre Plädoyers für den Abriss des knapp 60 Jahre alten Betonbaus Wittwer-Haus im Herzen der Stadt hätten sie nochmals öffentlich kundtun können. Eingeladen waren sie alle zu einer öffentlichen Diskussion. Doch auf dem Podium der Wagenhallen in Stuttgart-Nord saßen sie nicht.