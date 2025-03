With Love, Meghan: Zuschauerrekorde bleiben bei Meghans Netflix-Serie aus

"With Love, Meghan"

1 Die Netflix-Show "With Love, Meghan" kommt nicht so gut an. Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Die neue Lifestyle-Show von Herzogin Meghan auf Netflix tut sich schwer: Mit nur 12,6 Millionen Sehstunden in der ersten Woche landete "With Love, Meghan" gerade so auf Platz zehn der Streaming-Charts. Verglichen mit früheren Produktionen ein deutlicher Rückgang.











Herzogin Meghan (43) muss einen Dämpfer bei ihrem neuesten Projekt hinnehmen. Wie das US-Entertainment-Portal "Deadline" berichtet, erreichte ihre Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" in der ersten Woche nach Veröffentlichung lediglich 12,6 Millionen Sehstunden auf Netflix - damit landete sie gerade so auf dem zehnten Platz der wöchentlichen Netflix-Charts.