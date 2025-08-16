With Love, Meghan: Meghan und Harry verlängern Vertrag mit Netflix

Herzogin Meghan und Prinz Harrys Partnerschaft mit Netflix geht weiter und "With Love, Meghan" in die zweite Runde. Wie steht es um eine dritte Staffel der Lifestyle-Show?
Gerade erst hat Herzogin Meghan (44) den Trailer zur zweiten Staffel ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" veröffentlicht, die bereits Ende August beim Streamingdienst zu sehen sein wird. Die zweite Runde der Lifestyle-Show fällt mit einer weiteren großen Ankündigung zusammen: Meghan und Ehemann Prinz Harry (40) haben ihre Zusammenarbeit mit Netflix verlängert. Können Fans also schon jetzt auf Staffel drei hoffen?