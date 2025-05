With Love, Meghan: Herzogin Meghans Netflix-Show: Chrissy Teigen wird zu Gast sein

Chrissy Teigen wird in der zweiten Staffel von Herzogin Meghans Netflix-Serie "With Love, Meghan" zu sehen sein. Die beiden verbindet nicht nur eine persönliche Freundschaft, sondern auch ihre Leidenschaft für Kulinarik.

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt ist es offiziell: Model, Kochbuchautorin und Podcast-Host Chrissy Teigen wird als Gast in der zweiten Staffel von Herzogin Meghans (43) Netflix-Serie "With Love, Meghan" auftreten. Das US-Magazin "People" bestätigte nun die Teilnahme der 39-Jährigen an der Fortsetzung der Show, die laut Ankündigung im Herbst erscheinen soll.

Die Nachricht kommt nicht ganz überraschend. Teigen gehörte im vergangenen Jahr zu den ersten Personen, die ein Glas der selbstgemachten Marmelade aus Meghans damaliger Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" erhielten. Die Kochbuchautorin schwärmte damals, es sei "einer der besten Bissen gewesen, die wir das ganze Jahr über hatten". Die Herzogin von Sussex hat ihr Lifestyle-Unternehmen bekanntermaßen mittlerweile umbenannt. Aus "American Riviera Orchard" wurde "As ever".

Erstes Netflix-Soloprojekt

Die zweite Staffel von "With Love, Meghan" ist laut dem Bericht bereits komplett abgedreht. Regie führte erneut Michael Steed. Die Herzogin selbst beschreibt die Serie als "Liebesbrief" an ihre Lieblingsdinge. "Die Serie handelt davon, zu tun, was man kann - und es mit Liebe zu tun", erklärte Meghan gegenüber dem Magazin.

Die erste Staffel stellte einen wichtigen Meilenstein für die Herzogin dar, da es ihr erstes Soloprojekt als Moderatorin für Netflix war. Nach der Premiere am 4. März dieses Jahres schaffte es die Show auf Platz sieben der "Top 10 Shows"-Charts von Netflix in Großbritannien und auf Platz zehn in den USA.

In den ersten Folgen begrüßte Meghan zahlreiche langjährige Freunde als Gäste, darunter Mindy Kaling, Abigail Spencer und Daniel Martin. Außerdem knüpfte sie neue Verbindungen zu Köchen und Restaurantbesitzern wie Alice Waters und Roy Choi.

Hochkarätige Gäste für Staffel zwei

Neben Chrissy Teigen hat die Herzogin bereits einen weiteren prominenten Gast für die zweite Staffel ihrer Show verraten. Bei einem Auftritt beim Time100-Gipfel in New York am 23. April verkündete Meghan, dass auch der renommierte Koch José Andrés in der zweiten Staffel zu sehen sein wird. Er ist nicht nur ein Spitzenkoch, sondern auch Gründer von "World Central Kitchen", einer gemeinnützigen Organisation, die Gemeinden in humanitären Krisen mit Nahrungsmitteln versorgt. Die Archewell Foundation von Meghan und Ehemann Prinz Harry unterstützt diese Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 2020.

Neben ihrer Netflix-Show ist Meghan auch mit ihrem Podcast "Confessions of a Female Founder" von Lemonada Media aktiv, der am 8. April Premiere feierte. Die Herzogin bleibt somit ihrem Ziel treu, eigene Medien- und Lifestyle-Projekte zu entwickeln und umzusetzen.