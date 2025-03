With Love, Meghan ab heute bei Netflix: Herzogin Meghan überrascht Fans bei Screening ihrer Netflix-Serie

1 Herzogin Meghans neue Show "With Love, Meghan" ist ab 4. März bei Netflix zu sehen. Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Herzogin Meghan hat langjährige Followerinnen bei einem Vorab-Screening ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" überrascht. Zwei der Fans hatten aber auch eine ganz besondere Überraschung für Meghan.











Einen Tag vor dem Start von Herzogin Meghans (43) Netflix-Show "With Love, Meghan" durften einige ihrer Followerinnen aus "The Tig"-Tagen die Serie vorab in einem Screening in New York City ansehen. Die Fans staunten nicht schlecht, als sie plötzlich von Meghan selbst überrascht wurden. Meghan teilte mehrere Clips und Fotos des Events in ihrer Instagram-Story.