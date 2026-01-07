1 Mathematik, Deutsch - aber was ist mit einem Fach "Gesundheit" in der Schule? (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

Nur jeder Zweite in Deutschland fühlt sich laut der Befragung so gut informiert, dass er sich selbst um die eigene Gesundheit kümmern kann. Die Mehrheit wünscht sich eine frühe Wissensvermittlung.











Berlin - Laut einer Umfrage ist eine Mehrheit der Menschen in Deutschland für die Einführung des Unterrichtsfachs "Gesundheit". 71 Prozent der Befragten der Umfrage von YouGov im Auftrag der Krankenversicherung HanseMerkur gaben an, dass es das Schulfach geben sollte, "um von klein auf zu lernen, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen".