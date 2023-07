So können Städte dem Klimawandel trotzen

1 Textiler Schattenspender für öffentliche Räume: Das „People’s Canopy“ lässt sich einfach transportieren und entfalten. Foto: Red Dot

Die Sommer werden heißer, und Stadtbewohner leiden darunter ganz besonders. Stuttgarter Forscher entwickeln bewegliche Schattenspender, die trotz Hitzerekorden für erträgliche Temperaturen sorgen sollen. Das Stadtklima ist auch Thema beim diesjährigen Wissenschaftsfestival.









Auf dem Infrarotbild der breiten Straße erscheint der Boden fast komplett weiß, was einer Oberflächentemperatur von rund 57 Grad Celsius entspricht. Die von Hochhäusern umrahmte Schneise in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ist für Stephan Engelsmann ein abschreckendes Beispiel für eine verfehlte, nicht klimagerechte Stadtplanung. „Da geht kein Mensch mehr nach draußen“, sagt der Professor für Konstruktives Entwerfen und Tragwerkslehre an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste (ABK) Stuttgart.