Wissenschaftler und Künstler: Offener Brief warnt vor politischem Druck auf Hochschulen

Mehr als 1.100 Wissenschaftler, Künstler und Kulturschaffende warnen in einem offenen Brief vor Angriffen auf die Hochschulautonomie. Hintergrund ist ein Streit an der Kunstakademie Düsseldorf.
Düsseldorf - Mit einem offenen Brief wehren sich namhafte Vertreter aus Wissenschaft und Kultur gegen eine aus ihrer Sicht wachsende politische Einflussnahme auf deutsche Hochschulen und Kultureinrichtungen. Mehr als 1.100 Unterzeichner, darunter internationale Spitzenwissenschaftler und renommierte Künstler, solidarisieren sich in einem heute veröffentlichten offenen Brief mit Donatella Fioretti, der Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf.