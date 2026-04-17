Wissenschaft: Stechmücken in Island entdeckt - große Folgen fürs Ökosystem

Island war einer der wenigen Orte der Erde, die von Stechmücken verschont waren. Dass die Blutsauger jetzt auch dort gefunden wurden, ist für Forscherinnen Teil eines größeren Wandels in der Arktis.
Kjós/Washington - Viele empfinden sie vor allem als lästig, doch ihre Rolle in der Ökologie ist nicht zu unterschätzen: Stechmücken. Den Fund einiger Exemplare auf der Vulkan- und Eisinsel Island sieht ein Forschungsteam im Journal "Science" als einen Indikator für einen größeren biologischen Wandel in der Arktis.