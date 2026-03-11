Wissenschaft: Ig-Nobelpreise für kuriose Forschung verlassen die USA

1 Die Ig-Nobelpreise verlassen die USA. (Archivfoto) Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa

Seit 35 Jahren finden die Ig-Nobelpreise für kuriose Forschung in den USA statt. Jetzt ziehen die Veranstalter die Gala nach Europa um - aus einem ernsten Grund.











Boston - Die Ig-Nobelpreise für kuriose Forschung werden zum Schutz der Gäste künftig nicht mehr in den USA stattfinden. Nach 35 Jahren in Boston im Bundesstaat Massachusetts werden die 36. Ig-Nobelpreise im September in Zürich verliehen, wie die Veranstalter mitteilten. Anschließend solle die Veranstaltung alle zwei Jahre in Zürich und in den Jahren dazwischen in anderen europäischen Städten stattfinden, hieß es weiter.